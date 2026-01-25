Il vicepresidente del Movimento Fi, Tajani, ha dichiarato che il partito si identifica come il “partito dei magistrati”, distinguendosi dall’essere percepito come il “partito degli avvocati”. Secondo Tajani, la proposta di riforma mira a tutelare la sacralità della toga, sottolineando l’importanza di rispettare l’indipendenza e l’integrità del sistema giudiziario. Questa posizione evidenzia l’impegno del movimento nel rafforzare il ruolo e l’autonomia della magistratura.

“Non è vero che noi siamo il partito degli avvocati, noi siamo il partito dei magistrati. Con questa riforma puntiamo a salvaguardare la sacralità della toga. Noi crediamo nella sacralità della toga e vogliamo toglierla dal fango dove l’hanno buttata alcuni”. Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani nel suo intervento all’evento azzurro sulla giustizia e per il sì al referendum in corso a Roma. tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - FI, Tajani: “siamo il partito dei magistrati”

Tajani rivendica: riforma successo Fi, noi partito delle togheTajani sottolinea il ruolo di Forza Italia nel successo della riforma costituzionale sulla giustizia, approvata prima del premierato di Fratelli d’Italia e dell’autonomia della Lega.

Consob, scontro FI-Lega sulla nomina di Freni. Tajani: “Serve un presidente non di partito”Il dibattito sulla nomina del nuovo presidente della Consob continua a creare tensioni all’interno della maggioranza, con posizioni divergenti tra Lega e Forza Italia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

MO, Tajani: Armi a Israele passano da Italia Non sono nostro export

Argomenti discussi: Tajani: Sulla Groenlandia legittime le preoccupazioni di Trump, ma non siamo d'accordo che si risolva con un'invasione; Lo stop di Tajani agli alleati sul sottosegretario leghista Freni. I veleni: c'entrano le banche; Forza Italia, Tajani a Catania: Schifani sta lavorando bene: nessun problema nel partito; Tajani rivendica: riforma successo Fi, noi partito delle toghe.

Tajani rivendica: riforma successo Fi, noi partito delle togheRoma, 24 gen. (askanews) – Un successo politico di Forza Italia che portando all’approvazione ... msn.com

Cupparo (FI): Seguiamo il percorso di Tajani nel solco di BerlusconiLe violente mareggiate che hanno interessato il Sud Italia hanno provocato danni anche sulla costa lucana. Pertanto, il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, di ... lasiritide.it

Tajani: “Mosca ha sbagliato a invadere l’Ucraina, ma non siamo in guerra con il popolo russo” #Nazionale - facebook.com facebook