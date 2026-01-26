Usa-Ue l’intesa sui dazi resta al palo Il Parlamento europeo rinvia la ratifica dopo le minacce di Trump sulla Groenlandia

Da open.online 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’accordo tra Usa e Ue sui dazi, siglato lo scorso agosto, è attualmente in sospeso. Il Parlamento europeo ha deciso di rinviare la ratifica, in attesa di sviluppi, dopo le minacce di Trump riguardo alla Groenlandia. La situazione evidenzia le difficoltà nel procedere con l’intesa commerciale, che resta in stallo fino a ulteriori chiarimenti e negoziati tra le parti coinvolte.

Resta su un binario morto, almeno per il momento, la ratifica da parte del Parlamento europeo dell’ accordo Usa-Ue sui dazi siglato la scorsa estate dopo l’ incontro in Scozia tra Donald Trump e Ursula von der Leyen. I gruppi politici di maggioranza a Strasburgo avevano annunciato compattamente che avrebbero bloccato la ratifica dell’accordo dopo che Trump aveva minacciato di «punire» con ulteriori dazi i Paesi europei più espostisi – anche con l’ invio di truppe – nella difesa della Groenlandia. A Davos la scorsa settimana il presidente Usa ha poi fatto marcia indietro, anche di fronte ai segnali pessimi sui mercati, annunciando di aver trovato un’ intesa sulla Groenlandia e sull’Artico con il segretario generale della Nato Mark Rutte.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Approfondimenti su usa intesa

Groenlandia contesa, il Parlamento Ue annuncia lo stop all’intesa sui dazi Usa siglata con Trump. Ma intanto l’Italia di Meloni si smarca

Il Parlamento europeo ha annunciato lo stop all’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, firmato in passato con l’amministrazione Trump.

«Stop all’accordo Usa-Ue sui dazi»: Bruxelles valuta il rinvio del voto per rispondere alle minacce di Trump sulla Groenlandia

Bruxelles prende in considerazione il rinvio del voto sull’accordo Usa-Ue sui dazi, dopo le recenti minacce di Trump riguardo alla Groenlandia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su usa intesa

Argomenti discussi: Groenlandia, il Parlamento europeo sospende l'intesa sui dazi con gli Usa; Esclusiva: l'Ue congelano l'accordo commerciale con gli Usa; Dazi, il Parlamento europeo sospende l'intesa con gli Stati Uniti: cosa succede ora; La risposta dell'Ue sulla Groenlandia: sospeso l'accordo commerciale con gli Stati Uniti.

usa ue l intesaEurocamera, la ratifica dell'intesa Ue-Usa sui dazi resta congelataL'iter per la ratifica da parte dell'Eurocamera dell'intesa sui dazi tra Ue e Usa resta congelato. Lo ha annunciato il relatore del provvedimento, Bernd Lange, su X. Nessuna decisione presa oggi sull ... ansa.it

usa ue l intesaIntesa UE-USA sui dazi, nessun accordo sul rinvio in commissione Commercio internazionaleI coordinatori non hanno saputo prendere una decisione su un congelamento dell'intesa sui dazi. Prossima riunione il 4 febbraio ... eunews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.