Usa-Ue l’intesa sui dazi resta al palo Il Parlamento europeo rinvia la ratifica dopo le minacce di Trump sulla Groenlandia

L’accordo tra Usa e Ue sui dazi, siglato lo scorso agosto, è attualmente in sospeso. Il Parlamento europeo ha deciso di rinviare la ratifica, in attesa di sviluppi, dopo le minacce di Trump riguardo alla Groenlandia. La situazione evidenzia le difficoltà nel procedere con l’intesa commerciale, che resta in stallo fino a ulteriori chiarimenti e negoziati tra le parti coinvolte.

Resta su un binario morto, almeno per il momento, la ratifica da parte del Parlamento europeo dell’ accordo Usa-Ue sui dazi siglato la scorsa estate dopo l’ incontro in Scozia tra Donald Trump e Ursula von der Leyen. I gruppi politici di maggioranza a Strasburgo avevano annunciato compattamente che avrebbero bloccato la ratifica dell’accordo dopo che Trump aveva minacciato di «punire» con ulteriori dazi i Paesi europei più espostisi – anche con l’ invio di truppe – nella difesa della Groenlandia. A Davos la scorsa settimana il presidente Usa ha poi fatto marcia indietro, anche di fronte ai segnali pessimi sui mercati, annunciando di aver trovato un’ intesa sulla Groenlandia e sull’Artico con il segretario generale della Nato Mark Rutte.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su usa intesa Groenlandia contesa, il Parlamento Ue annuncia lo stop all’intesa sui dazi Usa siglata con Trump. Ma intanto l’Italia di Meloni si smarca Il Parlamento europeo ha annunciato lo stop all’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, firmato in passato con l’amministrazione Trump. «Stop all’accordo Usa-Ue sui dazi»: Bruxelles valuta il rinvio del voto per rispondere alle minacce di Trump sulla Groenlandia Bruxelles prende in considerazione il rinvio del voto sull’accordo Usa-Ue sui dazi, dopo le recenti minacce di Trump riguardo alla Groenlandia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su usa intesa Argomenti discussi: Groenlandia, il Parlamento europeo sospende l'intesa sui dazi con gli Usa; Esclusiva: l'Ue congelano l'accordo commerciale con gli Usa; Dazi, il Parlamento europeo sospende l'intesa con gli Stati Uniti: cosa succede ora; La risposta dell'Ue sulla Groenlandia: sospeso l'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Eurocamera, la ratifica dell'intesa Ue-Usa sui dazi resta congelataL'iter per la ratifica da parte dell'Eurocamera dell'intesa sui dazi tra Ue e Usa resta congelato. Lo ha annunciato il relatore del provvedimento, Bernd Lange, su X. Nessuna decisione presa oggi sull ... ansa.it Intesa UE-USA sui dazi, nessun accordo sul rinvio in commissione Commercio internazionaleI coordinatori non hanno saputo prendere una decisione su un congelamento dell'intesa sui dazi. Prossima riunione il 4 febbraio ... eunews.it Basta un protocollo d'intesa Italia-Usa, che funzioni come base giuridica e in cui si chiarisca che il coordinamento della sicurezza resta all'autorità italiana (come ha detto Piantedosi), e si può fare. Il punto toccato da Chiara - che, per inciso, è molto più brava di x.com Sky tg24. . L'intesa per la Groenlandia prevede che "possiamo fare tutto quello che vogliamo", assicura il presidente Usa. "Nessuno può concludere accordi sull'isola tranne noi e la Danimarca", replica Nuuk. I negoziati con gli Stati Uniti sulla Groenlandia, volti - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.