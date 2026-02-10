Via libera del Parlamento europeo alla lista dei Paesi sicuri e agli hub per migranti Dal Bangladesh alla Tunisia | le nazioni coinvolte

Il Parlamento europeo ha approvato due modifiche al regolamento sull’asilo, con il sostegno del Ppe e delle destre. Ora si potranno creare più facilmente hub per i migranti in paesi come Bangladesh e Tunisia. L’obiettivo è velocizzare le pratiche di richiesta di protezione internazionale. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, ma l’Eurocamera ha deciso di andare avanti.

Con una maggioranza sostenuta dal Ppe e dalle destre, l’Eurocamera ha dato luce verde a due modifiche del regolamento Ue sulle procedure di asilo, volte ad accelerare l’analisi delle richieste di protezione. Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia saranno ora considerati paesi sicuri, e le richieste presentate dai cittadini di questi Stati saranno esaminate con procedura accelerata. Anche i paesi candidati all’adesione all’Ue saranno presunti sicuri. Per quanto riguarda gli hub in paesi terzi, le nuove norme consentono agli Stati Ue di concludere accordi per l’esame delle domande in loco.🔗 Leggi su Open.online

Il Parlamento europeo ha approvato ufficialmente la lista dei Paesi considerati sicuri per i migranti.

Il Parlamento europeo ha dato il via libera al nuovo regolamento sui Paesi sicuri, stabilendo criteri chiari per la classificazione di quelli terzi e di origine.

