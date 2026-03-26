Il Paradiso delle Signore anticipazioni 26 marzo 2026 | scelta drastica di Johnny Botteri fa la proposta a Delia

Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore trasmesso giovedì 26 marzo 2026, Johnny prende una decisione importante e drastica, mentre Botteri propone un accordo a Delia. La puntata, in onda alle 16, porta avanti le vicende dei personaggi principali, con eventi che coinvolgono le loro scelte e le relazioni tra loro. La trama si sviluppa attraverso le azioni dei protagonisti e le loro interazioni sul set.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 26 marzo 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Johnny continua a stare male per Irene e per prendere le distanze da lei farà una drastica scelta. Ciro deciderà di assumere Ivana alla Caffetteria, in questo modo Mimmo potrà trasferirsi a Firenze con Agata. Intanto il servizio fotografico al Paradiso riscuoterà un grande successo, Delia infatti incanterà tutti e Botteri le farà la proposta di matrimonio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore anticipazioni 26 marzo 2026: scelta drastica di Johnny, Botteri fa la proposta a Delia Articoli correlati Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 24 al 27 marzo 2026: Johnny fa una scelta drasticaAdelaide scrive una lettera a Odile, sempre più in balia di Ettore, mentre Johnny prende una decisione drastica per allontanarsi da Irene. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 marzo 2026: Botteri chiederà la mano di Delia?C'è chi è pronto (forse) al grande passo e chi invece decide di prendere definitivamente le distanze per non soffrire: al Paradiso delle Signore... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il Paradiso delle Signore anticipazioni... Temi più discussi: Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 16 marzo 2026: nozze in vista per Irene; Il paradiso delle signore - S10E133 - Episodio 133 - Video; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della settimana dal 16 al 20 marzo: figlio in arrivo per un protagonista; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 23 al 27 marzo. Il paradiso delle signore 10, puntata del 27 marzo 2026: Umberto a pezzi, Odile se ne va per sempre!Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 27 marzo 2026. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai1. msn.com Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 27 marzo 2026: Odile fa una scelta drastica (per colpa di Ettore)Ultima puntata della settimana per Il Paradiso delle Signore, la soap daily di Rai 1. Venerdì 27 marzo si torna su uno dei nodi più importanti: il coinvolgimento di Umberto nell'inchiesta di Rosa. Odi ... movieplayer.it Che bomba la torta paradiso di Iginio Massari! (fonte immagine: https://www.iginiomassari.it/) - facebook.com facebook la nostalgia di un paradiso perduto,un desiderio di ritorno. La manifestazione di questo sentimento sta nel "vagabondare" romantico in cerca della propria "Heimat" Novalis cerca la pienezza nell'assoluto,Eichendorff nel ritorno al cuore delle cose. x.com