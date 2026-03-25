Il 26 marzo 2026, nel racconto della soap opera italiana, si prospetta un episodio in cui uno dei personaggi potrebbe chiedere la mano di un'altra. Nel frattempo, alcuni personaggi si trovano a dover affrontare decisioni importanti riguardo ai sentimenti, tra chi si mostra disposto a compiere un passo decisivo e chi preferisce allontanarsi per proteggersi dal dolore. La narrazione si concentra sulle dinamiche affettive tra i protagonisti.

C'è chi è pronto (forse) al grande passo e chi invece decide di prendere definitivamente le distanze per non soffrire: al Paradiso delle Signore l'amore è sempre protagonista. Ecco cosa accadrà nella puntata di giovedì 26 marzo su Rai 1 stando alle anticipazioni della soap. Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap pomeridiana di Rai 1 che continua a intrecciare storie di amori complicati, ambizioni e intrighi. Nella puntata in onda giovedì 26 marzo alle ore 16.00 circa, i protagonisti si troveranno di fronte a scelte importanti, tra addii dolorosi, nuovi inizi e verità che iniziano a emergere e sono già pronte a cambiare gli equilibri al grande magazzino milanese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 marzo 2026: Botteri chiederà la mano di Delia?

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