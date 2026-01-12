Per una serata il Teatro Toniolo si trasforma nell' Osteria Giacobazzi

Martedì 20 gennaio alle 21, il Teatro Toniolo di Mestre ospita “Osteria Giacobazzi”, uno spettacolo di Giuseppe Giacobazzi inserito nel cartellone de “I Comici”. La serata trasforma il teatro in un’osteria, offrendo un’esperienza di intrattenimento discreta e piacevole. Un’occasione per assistere a una performance di comicità semplice e raffinata, in un’atmosfera informale e coinvolgente.

