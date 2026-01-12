Per una serata il Teatro Toniolo si trasforma nell' Osteria Giacobazzi
Martedì 20 gennaio alle 21, il Teatro Toniolo di Mestre ospita “Osteria Giacobazzi”, uno spettacolo di Giuseppe Giacobazzi inserito nel cartellone de “I Comici”. La serata trasforma il teatro in un’osteria, offrendo un’esperienza di intrattenimento discreta e piacevole. Un’occasione per assistere a una performance di comicità semplice e raffinata, in un’atmosfera informale e coinvolgente.
Per il cartellone de “I Comici”, martedì 20 gennaio alle ore 21.00 il Teatro Toniolo di Mestre si trasforma in una vera osteria grazie a Giuseppe Giacobazzi e al suo spettacolo Osteria Giacobazzi. Un evento comico che porta sul palco tavoli imbanditi, vino, cibo, musica e ospiti a sorpresa. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
