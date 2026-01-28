il male siede a tavola | torna la cena-spettacolo che sfida i nervi dei commensali

Dopo il successo delle date del 2025, torna a Bologna la cena-spettacolo che mette alla prova i nervi dei commensali. L’evento, molto atteso, ha registrato il tutto esaurito in pochi giorni e ora ripropone l’esperienza originale e provocatoria tra le mura di un locale della città. La formula combina cibo e teatro in modo diretto, creando un ambiente dove il pubblico partecipa attivamente e si confronta con situazioni che sfidano i propri nervi.

Dopo il successo travolgente delle date del 2025, che hanno registrato il tutto esaurito in pochi giorni, torna a grande richiesta uno degli appuntamenti più discussi e originali della scena teatrale bolognese. Sabato 31 gennaio 2026, il Ristorante Ristopolis (via Altura 92) si trasformerà.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su male tavola Torna il gusto del Carnevale. A tavola per la Cena Grassa Il Carnevale di Fano si avvicina, portando con sé tradizioni e momenti di convivialità. Torna "A tavola con Procida": al salone di Santa Franca la 12esima cena solidale Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su male tavola Argomenti discussi: Regeni, c’è giustizia se c’è memoria. Nella nostra società, una madre soffre di sensi di colpa, qualunque cosa faccia. Se sta sopra i suoi figli a controllare che sia tutto ok, si chiama mamma elicottero, e se li lascia andare in giro mentre si siede di fianco a parlare con un amico, è incurante. Se - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.