il male siede a tavola | torna la cena-spettacolo che sfida i nervi dei commensali

Dopo il successo delle date del 2025, torna a Bologna la cena-spettacolo che mette alla prova i nervi dei commensali. L’evento, molto atteso, ha registrato il tutto esaurito in pochi giorni e ora ripropone l’esperienza originale e provocatoria tra le mura di un locale della città. La formula combina cibo e teatro in modo diretto, creando un ambiente dove il pubblico partecipa attivamente e si confronta con situazioni che sfidano i propri nervi.

Dopo il successo travolgente delle date del 2025, che hanno registrato il tutto esaurito in pochi giorni, torna a grande richiesta uno degli appuntamenti più discussi e originali della scena teatrale bolognese. Sabato 31 gennaio 2026, il Ristorante Ristopolis (via Altura 92) si trasformerà.

