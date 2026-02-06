La Sala delle Quattro Porte di Palazzo Ducale torna ai grandi fasti del passato | VIDEO

La Sala delle Quattro Porte di Palazzo Ducale riapre al pubblico dopo un lungo restauro. La Fondazione Musei Civici ha sistemato gli apparati decorativi del soffitto e dei portali, riportandoli agli antichi splendori. La stanza, che torna a mostrare i fasti del passato, ora si presenta più bella e curata di prima.

Al termine di un articolato restauro, Fondazione Musei Civici ha presentato l'intervento sugli apparati decorativi del grande soffitto e dei portali della Sala delle Quattro Porte di Palazzo Ducale. Dopo oltre due anni di "cantiere aperto", avviato il 22 novembre 2023 e concluso il 30 gennaio 2026, è stato così riaperto al pubblico uno degli ambienti di rappresentanza più prestigiosi del palazzo, snodo simbolico e funzionale della vita istituzionale della Serenissima. Una sala particolarmente sontuosa, realizzata su progetto di Andrea Palladio e Giovanni Antonio Rusconi (1576), con una volta impreziosita da dipinti murali realizzati in origine da Jacopo Tintoretto (1577) e quattro monumentali portali policromi che donano il nome alla sala, coronati da celebri gruppi scultorei realizzati da maestri nel tardo Cinquecento veneziano quali Alessandro Vittoria, Girolamo Campagna, Francesco Caselli e Giulio dal Moro.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Palazzo Ducale

Da lunedì 26 gennaio, presso Palazzo Ducale, prende il via “Un Palazzo di Libri”, una rassegna dedicata alla letteratura e agli autori.

Ultime notizie su Palazzo Ducale

Argomenti discussi: Venezia, Palazzo Ducale riapre la Sala delle Quattro Porte dopo un restauro durato due anni; Restauratori detective: ecco gli strati di storia della Sala delle Quattro Porte di Palazzo Ducale; Save Venice ha riportato all’originario splendore la Sala delle Quattro Porte di Palazzo Ducale a Venezia; Storia e curiosità sulla Sala delle Quattro Porte di Palazzo Ducale a Venezia appena restaurata.

