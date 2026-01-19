Beppe Convertini presenta libro Il Paese delle tradizioni a Martina Franca

Stasera a Martina Franca, Beppe Convertini presenta il suo nuovo libro, “Il paese delle tradizioni”, presso la sala consiliare del Palazzo Ducale alle ore 18. L’evento offre l’opportunità di conoscere il contenuto di questa pubblicazione, edita da RaiLibri, che approfondisce aspetti legati alle tradizioni locali e culturali. L'appuntamento è aperto al pubblico e si inserisce nel contesto delle iniziative culturali della zona.

Roma, 19 gen. (askanews) – Questa sera, lunedì 19 gennaio, alle ore 18 presso la sala consiliare del Palazzo Ducale di Martina Franca, in provincia di Taranto, Beppe Convertini presenterà il suo ultimo libro "Il paese delle tradizioni" edito da RaiLibri. Dialogherà con l'autore, il conduttore del TGR Puglia Gianluca Veneziani. L'evento rientra nel "Progetto Lettura" dell'istituto comprensivo "A.R.Chiarelli" con il patrocinio del Comune di Martina Franca. Previsti i saluti, nel corso della presentazione letteraria, del dirigente scolastico Roberta Leporati, del sindaco Gianfranco Palmisano e dell'assessore alle attività culturali Carlo Dilonardo.

