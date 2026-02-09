Elegante essenziale perfetto | lo chignon da ballerina della top model italiana protagonistra della cerimonia di apertura dei giochi olimici è simbolo assoluto della bellezza all' italiana

Vittoria Ceretti ha conquistato tutti alla cerimonia di apertura dei Giochi Invernali 2026. La top model italiana ha scelto uno chignon da ballerina, semplice ed elegante, che ha attirato l’attenzione di pubblico e fotografi. È stata protagonista con il suo stile pulito e raffinato, simbolo della bellezza italiana.

U na delle figure più ammirate all’evento di inaugurazione dei Giochi Invernali 2026 è Vittoria Ceretti. Bellissima ed eterea in abito bianco Armani couture e chignon tiratisismo, la top model è perfetto esempio di eleganza senza tempo. Il raccolto, pulito e misurato, richiama l’estetica di Giorgio Armani, di cui la modella è da anni musa e interprete naturale. Milano Cortina 2026, Vittoria Ceretti illumina San Siro: portabandiera e musa nel segno di Armani X Un beauty look sorprendentemente facile da reinterpretare, e un’ispirazione perfetta da copiare alle cerimonie della Primavera 2026. Capace di valorizzare ogni volto, anche lontano dagli eventi di alto profilo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

