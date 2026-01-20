Droga smantellata rete criminale internazionale | arresti anche a Bergamo

La Polizia di Stato ha concluso un'importante operazione antidroga, smantellando una rete criminale internazionale. L'indagine, con epicentro a Reggio Emilia, ha portato all'arresto di diversi sospettati, coinvolgendo anche Bergamo. L'intervento evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti su scala globale, rafforzando la sicurezza e la legalità sul territorio.

NARCOTRAFFICO. Bergamo coinvolta nel maxi blitz antidroga della Polizia di Stato con epicentro a Reggio Emilio. C’è anche la provincia di Bergamo tra i territori interessati dall’operazione «Sturl one», che alle prime luci dell’alba ha portato allo smantellamento di una potente organizzazione criminale di matrice albanese dedita al traffico internazionale di droga. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Reggio Emilia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, con il supporto del Servizio Centrale Operativo e della cooperazione internazionale di polizia. I provvedimenti di custodia cautelare in carcere hanno riguardato nove indagati, con perquisizioni eseguite anche nelle province di Bergamo, Reggio Emilia, Brescia e Savona. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Reggio Emilia: smantellata rete internazionale narcos, 9 arrestiLa Polizia di Reggio Emilia ha smantellato una rete internazionale di narcos, arrestando nove persone.

