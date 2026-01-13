Riccione capitale del bridge | il Festival nazionale Over 65 si svolgerà nella Perla verde fino al 2029
Riccione rinnova il suo ruolo di capitale italiana del bridge, confermandosi come sede del Festival nazionale Over 65 fino al 2029. Lunedì 12 gennaio, nella sala di rappresentanza del Municipio, è stato firmato un protocollo d’intesa quadriennale tra il Comune di Riccione e la FIGB, la Federazione italiana gioco bridge, rafforzando così l’impegno della città nel promuovere questa disciplina.
