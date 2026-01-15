Serie D | Bassano in campo dall’inizio contro la leader del girone che arriva al Brilli Peri Montevarchi obiettivo Grosseto E Marmorini perde Francalanci

Nel prossimo turno di Serie D, il Bassano scenderà in campo dall'inizio contro la capolista del girone al Brilli Peri, mentre il Montevarchi punta al successo contro il Grosseto. Tuttavia, il tecnico Marmorini dovrà fare a meno di Francalanci, squalificato dopo l’ammonizione nel match con il San Donato. La sfida tra Montevarchi e Grosseto si preannuncia decisiva per le sorti delle squadre coinvolte.

MONTEVARCHI Come previsto, dopo l’ammonizione rimediata nel finale della gara di Tavarnelle con il San Donato, il difensore centrale dell’Aquila Leonardo Francalanci, punto di forza di una retroguardia migliorata in modo esponenziale nel rendimento dal suo rientro dall’infortunio, è stato squalificato per una giornata e salterà l’incontro di cartello di domenica prossima al "Brilli Peri" con la capolista Grosseto. Ma i provvedimenti disciplinari avversi al Montevarchi non si sono limitati allo stop forzato dello stopper fiorentino, perché la società rossoblù ha subito la prima multa della stagione 2025 – 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

