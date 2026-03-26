Il Milan segue Santiago Castro | il Bologna chiede 40 milioni

Il Milan ha manifestato interesse per Santiago Castro, attaccante del Bologna. La società emiliana ha fissato una richiesta di 40 milioni di euro per la cessione del giocatore. Il club rossonero sembra intenzionato a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, che potrebbe vederlo competere in una competizione europea.

Il Milan di Massimiliano Allegri guarda già al futuro, i rossoneri giocheranno molto probabilmente in una competizione europea la prossima stagione. L’ex tecnico bianconero e la dirigenza dovranno valutare numerosi calciatori con l’obiettivo di rafforzare la rosa per combattere nelle competizioni disponibili. I rossoneri, come riportato da Sky Spor t, hanno individuato in Santiago Castro la punta del futuro. Il centravanti del Bologna ha attirato l’interesse di Igli Tare con le sue ottime capacità tecniche da centravanti moderno. I rossoblu fissano il prezzo. Santiago Castro è un perno fondamentale nello scacchiere del Bologna di Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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