Milan | riflettori su Santiago Castro

Il Milan sta valutando nuovi profili per migliorare l’attacco e ha inserito nella propria lista anche il nome di Santiago Castro, centravanti argentino in forza al Bologna. La società rossonera sta monitorando la situazione del giocatore, senza ancora aver preso decisioni definitive. Castro, classe 2000, ha esordito con il Bologna e ha segnato alcuni gol in questa stagione.

Il Milan continua a scandagliare il mercato per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione e ha aggiunto un nuovo nome alla propria shortlist: Santiago Castro, giovane centravanti argentino del Bologna. Classe 2004, Castro si sta mettendo in mostra con buoni numeri in Serie A (7 gol e 3 assist in 26 presenze) oltre a 2 reti in Europa League e 2 in Coppa Italia. Allegri apprezza le sue caratteristiche da prima punta “vera”: fisico, presenza in area, capacità di giocare di sponda e propensione al gol. Il tecnico lo vede come un profilo ideale per completare il tridente accanto a Pulisic e per dare maggiore peso specifico all’attacco, soprattutto in un 3-5-2 che richiede terminali concreti. 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: riflettori su Santiago Castro Articoli correlati Leggi anche: Europa League, Brann-Bologna 0-1: la chiude Santiago Castro Analisi della prestazione di Santiago Castro nel match Bologna-LazioLa sfida di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, valida per i quarti di finale della stagione 2025/26, mette al centro Santiago Castro. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Santiago Castro Temi più discussi: Calciomercato Milan, Di Marzio su Castro: É nella lista del Milan; Annuncio in diretta: svelato il nome del prossimo bomber del Milan; Calciomercato Bologna – Gli occhi delle big su Santiago Castro; Attacchi da rifare, i bolognesi al centro dei rumors: Zirkzee e Castro…. Il Milan piomba su Castro: fissato il prezzo dal BolognaGiovane, ma già esperto per il nostro campionato, il suo profilo sta prendendo quota tra le fila della squadra mercato rossonera. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Spor ... fantacalcio.it Il Milan piomba su Castro, annuncio in direttaSantiago Castro piace molto al Milan con il centravanti argentino che potrebbe cambiare maglia in vista della prossima stagione ... calciomercato.it Il Milan nella shortlist per l’attacco ha inserito il nome di Santiago Castro del Bologna I rossoneri lo reputano un investimento interessante, ma il Bologna chiede almeno 40 milioni di euro È lui l’uomo giusto per l’attacco del futu - facebook.com facebook Una nuova opzione per l'attacco del Milan: c'è Santiago Castro nel mirino del club rossonero [ Corriere dello Sport] x.com