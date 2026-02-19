Europa League Brann-Bologna 0-1 | la chiude Santiago Castro

Il Bologna ha vinto 1-0 contro il Brann a Bergen, a causa di un gol di Santiago Castro. La squadra italiana ha dominato il primo tempo, creando diverse occasioni da rete, e ha trovato il vantaggio con un tiro preciso al 68’. Il Brann ha provato a reagire, ma senza riuscire a segnare. La partita si è giocata sotto la pioggia, rendendo il terreno di gioco difficile. I felsinei portano a casa un risultato positivo in vista del ritorno in Italia.

Il Bologna si aggiudica il primo round con il Brann. I felsinei si impongono 1-0 in casa dei norvegesi a Bergen nell'andata dei playoff di Europa League. Decisiva la rete al 9? del primo tempo di Santiago Castro. La gara di ritorno è in programma al Dall'Ara giovedì 26 febbraio.