Il Milan si prepara ad affrontare la trasferta a Napoli, con i giocatori che accumuleranno oltre 100.000 chilometri durante la sosta. Nella pausa, sei calciatori sono impegnati negli Stati Uniti, con Saelemaekers e De Winter che raggiungeranno il record di 15 viaggi complessivi. La lunga distanza potrebbe influire sulla condizione fisica della squadra in vista della prossima partita.

Centomila chilometri, come un'auto usata. Centomila chilometri, due volte e mezzo la circonferenza della Terra. I 13 giocatori del Milan convocati in Nazionale nella sosta viaggeranno per oltre 100.000 chilometri e siamo a livelli da record. Non esistono statistiche sui viaggi dei nazionali nelle pause ma per un club contemporaneo è molto raro avere sei giocatori impegnati in partite oltre Oceano. Nel Milan, ci sono: Maignan, Rabiot, Saelemaekers, De Winter, Modric, Pulisic. Il tema viaggi è di grande attualità perché Napoli-Milan è l'ultimo treno scudetto: prendere o lasciare. Allegri eviterebbe con tutto il cuore di avere giocatori stanchi oppure, peggio, con problemi fisici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan a Napoli più stanco che mai? Nella sosta farà oltre 100.000 chilometri

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