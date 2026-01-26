Pioggia freddo pungente e vento oltre 100 chilometri orari | il maltempo rivoluziona il programma dell' Africa Eco Race

Le condizioni meteorologiche avverse hanno influenzato i primi giorni dell’Africa Eco Race. Una perturbazione nel nord del Marocco ha portato pioggia, freddo intenso e venti oltre i 100 kmh, costringendo gli organizzatori a rivedere il programma della gara. La situazione richiede attenzione e adattamenti per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e del personale coinvolto.

Il pilota romagnolo, navigato da Maurizio Gerini, è in queste ore sulle strade marocchine per portare il Century CR6 al bivacco dove da martedì si entrerà nel vivo dell’Africa Eco Race Il meteo ha deciso questi primi giorni dell’Africa Eco Race. Un forte perturbazione ha creato criticità nella zona del nord del Marocco con pioggia, freddo pungente e vento oltre 100 chilometri orari e la macchina organizzativa della gara si è trovata a dover prendere decisioni per la buona riuscita dell’evento ma soprattutto per la sicurezza dei piloti, soprattutto i motociclisti. Dopo l’annullamento del prologo previsto per domenica anche la prima prova speciale prevista per lunedì 26 gennaio è stata cancellata a causa di una forte nevicata che ha interessato il passaggio sulle alture dell’Atlante.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su africa eco

Andrea Schiumarini, pilota forlivese, affronta il suo debutto all’Africa Eco Race, un percorso di circa 6.

L’Africa Eco Race 2026 prenderà il via il 26 gennaio da Tangeri, con arrivo previsto il 7 febbraio al Lago Rosa di Dakar.

