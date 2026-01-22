Recenti notizie indicano che Belen Rodriguez ha smentito un possibile riavvicinamento con Andrea Iannone, precisando di aver commesso un errore che non ripeterà. Nel frattempo, le voci su una presunta relazione tra Iannone ed Elodie continuano a circolare, anche se né i diretti interessati hanno confermato ufficialmente la situazione.

Tra Andrea Iannone ed Elodie la relazione sembra ormai essere finita, anche se i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni in merito. E se si vocifera di una relazione speciale di Elodie con la ballerina Franceska Nuredini, si è diffusa un’indiscrezione in merito a Iannone e a un presunto riavvicinamento con Belen. Ma quei segnali social che hanno riacceso il pettegolezzo sono stati smontati anche dalla showgirl e conduttrice stessa, perché c’è un errore che non farà mai più. Belen Rodriguez, l’errore sugli ex che non commetterà mai più. Qualche settimana fa, quando si vociferava di una crisi ormai insanabile tra Andrea Iannone ed Elodie, un gesto ha insospettito i fan: il follow a Belen Rodriguez, la sua ex. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen smonta il presunto riavvicinamento ad Andrea Iannone: l’errore che non farà mai più

Belen, riavvicinamento con Iannone dopo che lui ha rotto con ElodieBelen Rodriguez e Andrea Iannone sono tornati a frequentarsi, dopo la rottura di lui con Elodie Di Patrizi.

Dopo la rottura con Elodie il ritorno di fiamma con Belen: il gossip intorno ad Andrea IannoneDopo la presunta crisi con Elodie, si parla di un possibile riavvicinamento tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez.

