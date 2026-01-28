AsLiCo festeggia i suoi trent’anni con una serata speciale. La compagnia porta in scena una fiaba che ha catturato il pubblico, mentre si prepara a celebrare il traguardo con numeri importanti. L’evento segna anche l’inizio della 30ª edizione di Opera domani, il progetto più rilevante di Opera Education.

Nel 2026 Opera domani, il progetto di punta di Opera Education - AsLiCo, celebra trent’anni di attività e raggiunge la sua 30ª edizione. Un traguardo unico in Italia e in Europa per continuità, qualità artistica e impatto educativo, del progetto nato per valorizzare il teatro d’opera come opportunità di scoperta e di immersione nella bellezza. Il trentennale viene celebrato con due titoli d’opera tra passato e futuro. Da un lato un grande classico del repertorio, Rigoletto, dall’altro una nuova produzione originale, “ Piccolo Orso e la montagna di ghiaccio ”. “Rigoletto. Il mistero del teatro”, debutterà al Sociale di Como il 6 febbraio con 19 recite in 7 giorni aperte alle scuole, mentre sabato 14 febbraio sono in programma nelle due recite di Opera family, aperte alle famiglie, alle 16 e alle 20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aslico festeggia trent’anni. E porta in scena una fiaba

