Per la sua trentesima edizione, la fiera d'arte contemporanea si tiene in una sede rinnovata con un allestimento su più piani. Sono circa 160 gli espositori presenti, distribuiti tra diversi spazi dedicati alle opere di artisti italiani e internazionali. La manifestazione si svolge in una location diversa rispetto agli anni precedenti, con un cambiamento che riguarda anche la disposizione degli spazi espositivi.

Una nuova sede e un allestimento rinnovato su più piani. Per la sua trentesima edizione Miart esplora nuove direzioni, ed è infatti ‘New Directions’ il titolo scelto quest’anno, ispirato a John Coltrane, per descrivere quella che sarà la fiera d’arte moderna e contemporanea promossa da Fiera Milano, che si potrà visitare dal 17 al 19 aprile. Ad ospitare Miart sarà la South Wing di Allianz MiCo, uno spazio architettonico affacciato sul paesaggio CityLife. Sono confermate le tre sezioni, Emergent, Established ed Established Anthology, per 160 gallerie provenienti da 24 Paesi, su tre livelli distinti, che raccontano oltre un secolo di storia dell’arte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Miart, nuova sede e 160 espositori

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