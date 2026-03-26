Dopo anni alla guida del gruppo di Forza Italia al Senato, Gasparri ha annunciato il suo addio, spiegando di aver deciso di lasciare il ruolo in modo autonomo. La sua sostituzione sarà affidata a Stefania Craxi, considerata una figura considerata una novità rispetto al passato. La decisione giunge in un momento di transizione politica all’interno del partito, con un cambio di leadership che vede protagonista la nuova componente.

“Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro”. Firmato: Maurizio Gasparri, fino a lunedì scorso, trascinatore dei senatori azzurri, centroavanti di sfondamento di mille polemiche Social e Tv, con qualche scivolata sull’insulto. Poi però è arrivato martedì, il day after la rovinosa sconfitta al referendum più importante per i proprietari di Forza Italia (la famiglia Berlusconi ), quello sulla Giustizia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il mesto addio di Gasparri dopo anni di turbo-berlusconismo: rimpiazzato alla guida del gruppo di FI dalla “novità” Stefania Craxi

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