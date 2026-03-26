Chi è Stefania Craxi la nuova capogruppo di FI dopo Gasparri | sottosegretaria di Stato dal 2008 al 2011 e senatrice dal 2018

Stefania Craxi è entrata nel Senato nel 2018 come rappresentante di Forza Italia, e da allora ha ricoperto vari ruoli nelle commissioni parlamentari. Nel 2022 è stata eletta presidente della Commissione Esteri e Difesa. In passato, ha ricoperto il ruolo di sottosegretaria di Stato tra il 2008 e il 2011. Recentemente, è stata nominata capogruppo di Forza Italia, succedendo a un altro esponente del partito.

Dal 2018 siede al Senato tra le fila di Forza Italia, dove ha progressivamente ricoperto incarichi di primo piano nelle commissioni parlamentari, fino a essere eletta nel 2022 alla guida della Commissione Esteri e Difesa. Nel suo profilo politico si distingue per un orientamento chiaramente atlantis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chi è Stefania Craxi, la nuova capogruppo di FI dopo Gasparri: sottosegretaria di Stato dal 2008 al 2011 e senatrice dal 2018 Articoli correlati Leggi anche: Forza Italia, dopo Gasparri c'è Stefania Craxi: è la nuova capogruppo al Senato Gasparri si dimetterà in giornata da capogruppo di FI al Senato. Stefania Craxi in pole per la successioneIn giornata, secondo quanto si apprende, Maurizio Gasparri si dimetterà dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato . Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stefania Craxi Temi più discussi: Trentennale dell'InCE: gli interventi di Antonio Tajani, Michele Valensise, Stefania Craxi, Oana ?oiu e Nicoletta Pirozzi; Stefania Craxi: Il moralismo militante della sinistra ha provocato soltanto molti morti; La senatrice Stefania Craxi in visita ai Carabinieri di Caprino Veronese; Stefania Craxi in visita a Caprino Veronese. Stefania Craxi, chi è la nuova capogruppo di Forza Italia al Senato al posto di GasparriLeggi su Sky TG24 l'articolo Stefania Craxi, chi è la nuova capogruppo di Forza Italia al Senato al posto di Gasparri ... tg24.sky.it Stefania Craxi è capogruppo di Forza Italia al Senato, una storia politica al fianco dei BerlusconiEletta per acclamazione a quanto si apprende da fonti parlamentari al termine dell'assemblea del gruppo che si è svolta a Palazzo Madama. Succede in questo ruolo a Maurizio Gasparri ... rainews.it "A Stefania Craxi, neo presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro". Lo scrive il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani in un post su X. #ANSA - facebook.com facebook Stefania #Craxi è il nuovo capogruppo di #forzaItalia in #Senato x.com