Il mental coach Marco Valerio Ricci ha commentato il ruolo della preparazione mentale dietro alle medaglie vinte a Milano-Cortina. L’edizione delle Olimpiadi invernali si è conclusa con un record per l’Italia, che ha conquistato dieci ori e trenta podi. Ricci ha illustrato il contributo della sua figura nel supportare gli atleti durante le competizioni. La manifestazione si è svolta in Italia, attirando attenzione internazionale.

“A certi livelli è questione di dettagli, di spinte interiori. Brignone è incredibile per determinazione, ferocia, lucidità. Durante la cerimonia di apertura non riusciva nemmeno a camminare dal dolore al ginocchio. Due giorni dopo ha conquistato l’oro, poi si è ripetuta", dice Ricci Un’edizione delle Olimpiadi invernali che è già storia. E per l’Italia, la migliore di sempre: dieci ori, trenta podi. Ma quanto conta davvero la testa, quando si vince una medaglia ai Giochi? “Direi per l’80 per cento”, spiega Marco Valerio Ricci, mental coach – o ottimizzatore di performance – da vent’anni al fianco del nostro movimento sportivo. Rugby, calcio, sci. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quanta testa c’è stata dietro le medaglie di Milano-Cortina. Parla il mental coach Marco Valerio Ricci

“Brignone? Un miracolo mentale. E il risultato non è la performance: l’atleta deve diventare inattaccabile”: parla il mental coach Marco Valerio RicciGestire la pressione ai Giochi Olimpici è forse la sfida più ardua nella carriera di un atleta.

Chi è Marco, il fidanzato della campionessa Lisa Vittozzi e suo mental coachLisa Vittozzi, stella del biathlon italiano, ha festeggiato una importante vittoria sportiva nel febbraio 2026 condividendo il momento speciale con...

Approfondimenti e contenuti su Milano Cortina.

Discussioni sull' argomento Sanremo 2026: chi vincerà? Per le quote Sisal c'è un testa a testa; Medici, non c'è eccesso di camici bianchi: nel 2028 il picco di pazienti per camice bianco (217 a testa); Sanremo 2026, in testa Arisa, Sayf, Luchè, Brancale e Da Vinci. Filippucci vince tra i Giovani; COVID oggi (febbraio 2026) - sintomi di adesso, cure e regole: tutto quello che c'è da sapere.

Milano-Cortina, Federalberghi Veneto: "Occupazione aumentata del 7,7%" - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | Tra poco più di 20 anni le Olimpiadi invernali se le contenderanno tre o al massimo quattro località in tutto il mondo perché - sembra incredibile - ma non ci sarà neve a sufficienza per lo svolgimento delle gare: su questo, convergono diver x.com