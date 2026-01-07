Empoli si recupera il salvataggio della Befana per chiudere Empoli Città del Natale

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, l'evento del salvataggio della Befana in piazza Farinata degli Uberti, previsto per martedì 6 gennaio 2026, è stato rinviato. La manifestazione Empoli Città del Natale si conclude domenica 11 gennaio 2026, giorno in cui si terrà l’appuntamento recuperato. L’organizzazione invita i partecipanti a seguire gli aggiornamenti per ulteriori dettagli sull’evento.

A causa del maltempo nella giornata di martedì 6 gennaio 2026, l'iniziativa del salvataggio della Befana in piazza Farinata degli Uberti a Empoli è stata rimandata a domenica 11 gennaio 2026, in occasione dell'ultimo giorno della manifestazione Empoli Città del Natale. Rimarrà invariato il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

