Empoli si recupera il salvataggio della Befana per chiudere Empoli Città del Natale

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, l'evento del salvataggio della Befana in piazza Farinata degli Uberti, previsto per martedì 6 gennaio 2026, è stato rinviato. La manifestazione Empoli Città del Natale si conclude domenica 11 gennaio 2026, giorno in cui si terrà l’appuntamento recuperato. L’organizzazione invita i partecipanti a seguire gli aggiornamenti per ulteriori dettagli sull’evento.

“Empoli Città del Natale” si avvia al gran finale: il 6 gennaio 2026 la spettacolare discesa e il salvataggio della Befana - “Empoli Città del Natale” si avvia al gran finale: il 6 gennaio 2026 la spettacolare discesa e il salvataggio della Befana ... politicamentecorretto.com

Empoli in festa per l'Epifania: la discesa e salvataggio della Befana dal campanile - La festa avrà inizio dalle 16 in piazza Farinata degli Uberti dove tra sorprese, musica e intrattenimento si animerà tutta la piazza intorno alla fontana del Pampaloni, all’Albero più grande della ... 055firenze.it

[PREPARTITA] Sabato ad Empoli la squadra di Alvini deve provare a rispondere ai brianzoli che nell’anticipo hanno vinto a Modena e raggiunto in testa i ciociari. I giallazzurri puntano al quinto successo di fila in trasferta, (sesto totale). Recupera Calò. Dionisi - facebook.com facebook

90’ Il direttore di gara ha concesso 5 minuti di recupero Juve Stabia-Empoli 2-0 | #forzajuvestabia #JSTEMP x.com

