Empoli si recupera il salvataggio della Befana per chiudere Empoli Città del Natale
A causa delle condizioni meteorologiche avverse, l'evento del salvataggio della Befana in piazza Farinata degli Uberti, previsto per martedì 6 gennaio 2026, è stato rinviato. La manifestazione Empoli Città del Natale si conclude domenica 11 gennaio 2026, giorno in cui si terrà l’appuntamento recuperato. L’organizzazione invita i partecipanti a seguire gli aggiornamenti per ulteriori dettagli sull’evento.
A causa del maltempo nella giornata di martedì 6 gennaio 2026, l'iniziativa del salvataggio della Befana in piazza Farinata degli Uberti a Empoli è stata rimandata a domenica 11 gennaio 2026, in occasione dell'ultimo giorno della manifestazione Empoli Città del Natale.
Si recupera il salvataggio della Befana domenica 11 gennaio 2026 per chiudere Empoli Città del Natale; “Empoli Città del Natale” si avvia al gran finale: il 6 gennaio 2026 la spettacolare discesa e il salvataggio della Befana.
