Più di 400 atleti di 23 società e tanti nomi di prestigio a Lanciano per il terzo meeting nazionale Città di Lanciano

Dal 16 al 18 gennaio, Lanciano ospita il terzo meeting nazionale di nuoto Città di Lanciano, un evento che vede la partecipazione di oltre 400 atleti provenienti da 23 società e numerosi atleti di prestigio. Promosso dalla Regione Abruzzo, l’evento conferma la città come punto di riferimento nel panorama del nuoto nazionale. La manifestazione rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita per gli atleti e le società coinvolte.

Lanciano diventa il centro del nuoto nazionale, da venerdì 16 a domenica 18 gennaio, con il terzo meeting nazionale di nuoto Città di Lanciano, promosso dalla Regione Abruzzo.La manifestazione è stata presentata ufficialmente nella mattinata di giovedì 8 gennaio, nella sede della Regione, a.

