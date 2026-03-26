Il maltempo sferza il Ferrarese | alberi caduti e incidenti situazione critica - AGGIORNAMENTO

Il maltempo ha colpito il Ferrarese dalla sera di mercoledì 25 marzo e ha continuato a causa con una forte intensità fino alla mattina successiva. Alberi sono caduti in diverse zone, causando disagi e incidenti. Sul territorio sono stati segnalati vari interventi da parte dei mezzi di emergenza e delle forze dell’ordine per gestire le conseguenze del temporale.

Era atteso ed è arrivato, in modo violento. Il maltempo ha sferzato tutto il Ferrarese a partire dalla tarda serata di mercoledì 25 marzo e per l’intera mattina di giovedì 26. Pioggia e vento forte sono stati protagonisti dalla città fino al mare, con inevitabili disagi sparsi qua e là. In particolare, le raffiche hanno interessato la zona della costa, con decine di interventi di vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. A Lido di Spina, un grosso albero è caduto all’altezza di via Raffaello Sanzio (dietro al ristorante Aroldo). Solo per fortuna l’essenza non ha colpito nessuno. La pianta si è però intraversata sulla strada, bloccando completamente il passaggio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Il maltempo sferza il Ferrarese: alberi caduti e incidenti, situazione critica - AGGIORNAMENTO Articoli correlati Bomba d'acqua colpisce il Brindisino: incidenti, alberi caduti e disagiIl Brindisino, nella giornata di oggi (5 gennaio 2026), è stato investito da una violenta ondata di maltempo caratterizzata da intense "bombe... Lavori al Fanuzzi, Ferrarese: "Sicuramente ci sono ritardi, situazione critica"Il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo fa il punto della situazione sui lavori di restyling dello stadio: "Se non termineranno loro...