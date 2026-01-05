Bomba d' acqua colpisce il Brindisino | incidenti alberi caduti e disagi

Il Brindisino è stato interessato oggi da intense precipitazioni, con forti bombe d'acqua che hanno causato incidenti, alberi caduti e disagi alla circolazione. La situazione ha richiesto interventi di emergenza per gestire le conseguenze di questo maltempo, che ha interessato l'intera provincia.

Il Brindisino, nella giornata di oggi (5 gennaio 2026), è stato investito da una violenta ondata di maltempo caratterizzata da intense "bombe d'acqua" che hanno paralizzato la circolazione e causato numerosi disagi in tutto il territorio provinciale. Sin dalle prime ore del mattino, i vigili del.

