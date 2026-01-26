Lavori al Fanuzzi Ferrarese | Sicuramente ci sono ritardi situazione critica

Il cantiere dello stadio Fanuzzi a Brindisi attraversa un periodo di stallo, con ritardi evidenti e una situazione critica. Il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, ha espresso chiaramente la propria determinazione a intervenire qualora il Comune non concluda i lavori. La questione rimane centrale per garantire la preparazione dell’evento e la conclusione delle opere previste.

Il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo fa il punto della situazione sui lavori di restyling dello stadio: "Se non termineranno loro l'opera, la terminerò io" BRINDISI - “Se non termineranno loro l'opera, la terminerò io”. Il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, pungola il Comune di Brindisi per lo stallo che da mesi caratterizza il cantiere per il restyling dello stadio Fanuzzi, in vista della manifestazione sportiva internazionale, in programma il prossimo agosto. Ferrarese, presidente del comitato organizzatore, ha fatto il punto della situazione sui vari interventi in atto, in occasione dell'inaugurazione di una nuova arteria stradale al servizio degli impianti sportivi di Fasano.🔗 Leggi su Brindisireport.it Lavori al Fanuzzi, polemiche sui ritardi. Elmo: "Controllo serrato sull'avanzamento"Il cantiere dello stadio Fanuzzi si intensifica, con l’obiettivo di rispettare le scadenze per i Giochi del Mediterraneo 2026. Papigno, gravi disagi per i lavori nel borgo: "Situazione critica per persone anziane e con disabilità"A Papigno, i lavori di consolidamento delle mura e delle pendici del Castello stanno causando disagi significativi, in particolare a persone anziane e con disabilità. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Al Franco Fanuzzi,ci sono i lavori , gradinata sarà coperta e curva nuova per tutti noi! Lavori al Fanuzzi, Ferrarese: Sicuramente ci sono ritardi, situazione criticaIl commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo fa il punto della situazione sui lavori di restyling dello stadio: Se non termineranno loro l'opera, la terminerò io ... brindisireport.it QUANDO FINIRANNO QUEI POCHI LAVORI , PREVISTI PER I GIOCHI DEL MEDITERRANEO, ALLO STADIO FANUZZI DI BRINDISI È incredibile, mancano pochi mesi all' inizio. A Taranto stanno rifacendo uno Stadio, completamente coperto. E stanno già a facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.