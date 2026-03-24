Super Karaoke rimane un esempio di programma televisivo che ripropone il format della musica in piazza, mantenendo la tradizione delle trasmissioni che hanno segnato la storia della televisione italiana. La trasmissione continua ad andare in onda, confermando la presenza di alcuni dei classici programmi che hanno caratterizzato il panorama televisivo negli anni passati.

Mediaset sceglie ancora una piazza italiana per Super Karaoke. Erano i tempi di Azzurro o del Festivalbar quando la musica cominciò a lasciare gli studi televisivi che fino a quel momento l’avevano quasi esclusivamente ospitata nel piccolo schermo. Quasi perchè l’altro spazio era quello del teatro Ariston per il Festival di Sanremo, nato da un esperimento radiofonico locale nel 51 e diventato oggi un fenomeno culturale multimediale e nazionalpopolare che non ha mai abbandonato il luogo dove è nato. Ma la Rai ben presto si rende conto di poter esplorare l’esterno e sceglie di spostare la scena live all’aperto, incontrando così anche le piazze. Sono glianni 80a rappresentare la svolta itinerante, fino ad arrivare ai nostri giorni in cui il format di “canto in piazza” è ormai consolidato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Super Karaoke, è ancora “musica in piazza” per Mediaset

Articoli correlati

Leggi anche: Oggi la fiamma olimpica. Sotto le Torri 54 tedofori. Palco in piazza Minghetti tra musica, balli e karaoke

Super Karaoke, Michelle Hunziker riporta in tv un cult dello spettacoloMichelle Hunziker riporta in tv il Karaoke, un grande classico che ha tenuto incollati gli italiani davanti al piccolo schermo per stagioni.

È Natale Già! – La Magia del Natale in una Canzone per Tutti i Bambini!

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Super Karaoke

Temi più discussi: Mediaset, Michelle Hunziker con Super Karaoke, tornano i Cesaroni e Temptation Island: tutte le novità; Come sarà il Super Karaoke di Michelle Hunziker: quando comincia, città, gli ospiti (da Sal Da Vinci a Tatangelo); Super Karaoke, condotto da Michelle Hunziker prossimamente su Canale 5; Super Karaoke, Michelle Hunziker riporta il programma cult di Fiorello in tv: città, ospiti e quando va in onda.

Canale 5, c’è il Super Karaoke: il cast e gli ospiti della trasmissione condotta da Michelle HunzikerIn questo trend televisivo di revival dei format e programmi tv, come Canzonissima, Taratatà, Scherzi a parte sta per tornare anche il mitico ... msn.com

Super Karaoke, Michelle Hunziker riporta il programma cult di Fiorello in tv: città, ospiti e quando va in ondaMichelle Hunziker rispolvera il programma storico di Fiorello e lo riporta in tv: ecco quando vedere il Super Karaoke su Canale 5 ... dilei.it

Super Karaoke torna con Michelle Hunziker: ecco gli ospiti Tutto è pronto per il ritorno di Super Karaoke su Canale5, questa volta condotto da Michelle Hunziker. Dopo il flop dell’edizione con Angelo Pintus, si ripropone questo format che punta a risvegliare - facebook.com facebook

‘Battiti Live Spring 2026’ e ‘Super Karaoke’ a Ferrara: disposizioni per la vendita di bevande nel centro cittadino x.com