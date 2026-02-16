A Penne e Montesilvano le nuove date delle sfilate di Carnevale dopo il rinvio per maltempo

In entrambi i comuni erano previste le sfilate e le feste di Carnevale domenica 15 febbraio ma a causa del maltempo sono state annullate A causa delle condizioni meteo, che hanno visto per la prima parte della giornata di domenica 15 febbraio insistere una perturbazione che ha portato piogge e rovesci sparsi, in alcuni comuni del Pescarese sono state rinviate le sfilate e le feste in piazza per il Carnevale. A Montesilvano la festa prevista in piazza Diaz alle 15 è stata rinviata a sabato 21 febbraio stessa location e stesso orario. Si tratta di una sfilata e concorso dedicata ai più piccoli. Anche a Penne, a causa del maltempo, l'amministrazione comunale ha deciso di rinviare la sfilata del 15 febbraio al 22 febbraio, confermando anche l'evento di martedì 27 febbraio: "A causa delle avverse condizioni meteorologiche, l’amministrazione comunale, sentiti gli organizzatori, ha deciso di rinviare la sfilata di Carnevale.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il Carnevale di Viareggio 2026 si avvicina, portando con sé i tradizionali carri allegorici e le sfilate previste per le date di gennaio.

Il Carnevale dei Ragazzi 2026 si avvicina, con le date delle sfilate già annunciate e il debutto previsto a Marina di Ravenna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Droga, armi ed esplosivi: da Penne e Montesilvano sette arresti e sequestri in tutta Italia; Maxi operazione dei carabinieri contro traffico di stupefacenti, armi ed esplosivi: 12 arresti [VIDEO-FOTO]; Traffico di droga, esplosivi e armi: arresti e perquisizioni in tutta Italia, coinvolte anche Pescara e L’Aquila; Pescara: traffico di droga, esplosivi e armi. 7 arresti e decine di perquisizioni.

A Penne e Montesilvano le nuove date delle sfilate di Carnevale dopo il rinvio per maltempoIn entrambi i comuni erano previste le sfilate e le feste di Carnevale domenica 15 febbraio ma a causa del maltempo sono state annullate ... ilpescara.it

Droga, armi ed esplosivi: da Penne e Montesilvano sette arresti e sequestri in tutta ItaliaNelle prime ore della mattinata di ieri, 10 febbraio, la Compagnia Carabinieri di Penne (Pe), con il supporto del Comando provinciale di Pescara e la collaborazione di numerosi comandi dell’Arma ... abruzzolive.tv

San Valentino con Poste Italiane: a Pescara, Montesilvano e Penne arrivano le cartoline per gli innamorati https://www.abruzzonews.eu/san-valentino-con-poste-italiane-a-pescara-montesilvano-e-penne-arrivano-le-cartoline-per-gli-innamorati-685175.html - facebook.com facebook

San Valentino con Poste Italiane: a Pescara, Montesilvano e Penne arrivano le cartoline per gli innamorati abruzzonews.eu/san-valentino-… x.com