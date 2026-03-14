Kimi Antonelli, giovane pilota, ha stabilito nuovi record in pista, ottenendo la pole position in una gara importante. Tuttavia, la scuderia Ferrari ha deciso di non ingaggiarlo, secondo quanto dichiarato dal padre di Antonelli, che ha aggiunto che la squadra non cercava un ragazzo irrequieto. La competizione si è svolta questa mattina, con Antonelli che ha mostrato un talento evidente fin dalle qualifiche.

Roma, 14 marzo 2026 – Prima cosa: l’appuntamento con la Storia. Scattando stamattina dalla pole position nel Gran Premio della Cina, l’italianissimo, emilianissimo, Kimi Andrea Antonelli è diventato, con i suoi 19 anni 6 mesi e 18 giorni, il più giovane pilota di sempre in F1 a riuscire nell’impresa. Ha tolto il record a un certo Seb Vettel, il tedesco quattro volte iridato, che a Monza nel 2008, aveva 21 anni 2 mesi 11 giorni. Seconda cosa. L’ultima pole tricolore risaliva al 2009, in Belgio, con Giancarlo Fisichella. In mezzo è passata una generazione. Terza cosa, giusto per non farci mancare niente. È dal remoto 1953 che un italiano al volante non si aggiudica il titolo iridato della Formula Uno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Kimi Antonelli sfreccia sui record. Ma la Ferrari lo scartò. Il papà: “Non voleva un monello”

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