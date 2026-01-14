Parcheggio di via Genova parte il cantiere ma resta chiuso ancora per mesi | la data della riapertura

Il parcheggio di via Genova è attualmente chiuso, in attesa dell’avvio dei lavori di messa in sicurezza. Il cantiere, previsto da tempo, dovrebbe partire a breve, anche se la riapertura è ancora prevista tra alcuni mesi. La questione dei muri pericolanti resta al centro delle preoccupazioni dell’amministrazione comunale e dei lavori pubblici, che stanno seguendo da vicino l’andamento delle operazioni.

Qualcosa si muove sul fronte dei "muri pericolanti", uno dei temi più caldi che sta impegnando l'amministrazione comunale e il settore lavori pubblici. Per via Genova, spesso al centro delle polemiche per le lungaggini burocratiche (chiuso dal luglio 2025) e le pesanti ricadute sulle attività.

