Autostrada A1 | parcheggio Villa Costanza ovest chiuso per tre notti

Il parcheggio Villa Costanza ovest sulla A1 rimarrà chiuso per tre notti a causa di lavori di asfaltatura. La decisione è stata presa per permettere interventi di rinnovo del manto stradale che si svolgeranno tra martedì e giovedì, impedendo l’accesso alle auto e ai mezzi di trasporto nelle ore notturne. Durante questo periodo, i viaggiatori devono pianificare diversamente i loro spostamenti sulla principale autostrada italiana.

In alternativa, per accedere all'area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, al km 295+500 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna. Chi invece si trova all'interno dell'area di parcheggio, dovrà immettersi sulla A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord, al km 279+900, per poi rientrare dalla stessa stazione in direzione di Roma.