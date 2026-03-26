Il governo si concentra sul futuro, con diversi nomi pronti a occupare le posizioni di rilievo. Sono state annunciate le dimissioni di alcuni esponenti e già si discute sui possibili incarichi successivi. Tra le figure coinvolte ci sono figure politiche e sportive, mentre si fanno ipotesi sulle nomine che andranno a sostituire le figure uscenti. La discussione sui nomi prosegue senza sosta.

Annunciate le dimissioni, è già partito il totonomi per il dopo Santanchè. Come da tradizione, le ipotesi sono scattate subito dopo la missiva d’addio ed è destinato a proseguire fino all’individuazione del successore: con ogni probabilità domani mattina, dal momento che Meloni è rientrata in serata dalla visita in Algeria e non dovrebbe presentarsi al Colle con il nome del nuovo ministro. Tra le valutazioni in corso, secondo quanto emerge dagli ambienti di via della Scrofa, ci sarebbe l’ipotesi di un riequilibrio geografico e politico: puntare su una figura del Sud per ricostruire consenso in aree oggi più fragili, come quelle in cui ha prevalso il no alla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il governo guarda avanti. Da Zaia a Caramanna e Malagò, già partito il totonomi

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