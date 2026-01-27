L’addio di Vannacci? Salvini ha già pronto il prossimo vicesegretario | Luca Zaia I numeri del partito del Generale e l’incubo sbarramento

In vista delle prossime sfide politiche, Luca Zaia si prepara a rafforzare il ruolo all’interno del partito di Matteo Salvini, in un contesto segnato da recenti tensioni e questioni elettorali. La possibile successione e le dinamiche interne sono al centro dell’attenzione, mentre si cerca di mantenere l’unità e affrontare le sfide legate allo sbarramento elettorale.

Il «problema da 500mila preferenze», come il vicepremier definì Roberto Vannacci, sta finendo per ricucire il rapporto tra Matteo Salvini e Luca Zaia, smussando le frizioni emerse negli ultimi mesi, a partire dallo scontro sul nodo del terzo mandato in Veneto. Un’intesa ancora fragile, sullo sfondo di un partito attraversato da forti tensioni: nelle ultime settimane si sono intensificati i rumors sulla possibilità che l’ex generale voglia fondare un proprio partito che raccolga i seguaci del “Mondo al contrario “, segnando una rottura definitiva con il Carroccio. Una distanza evidente da tempo e diventata plastica in occasione della kermesse leghista a Roccaraso, dove la Lega ha provato a mostrarsi in una veste nuova, “più moderata”.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Luca Zaia Lega, Zaia: "Vannacci non è un problema che ci sia o no, è un vicesegretario…" Vannacci verso la rottura con Salvini, il generale e quella battuta che apre all’ipotesi di un suo partito Negli ultimi mesi, le tensioni tra Vannacci e Salvini sembrano crescere, alimentando speculazioni su una possibile rottura all’interno della Lega. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Luca Zaia Argomenti discussi: Lega, Vannacci verso l’addio. I sondaggisti: Vale il 2%. Ma Salvini prova a mediare; Addio Lega? Il generale Vannacci lascia aperta la porta a un’AfD italiana; Salvini lancia un messaggio a Vannacci: Chi esce dalla Lega finisce nel nulla; Salvini-Vannacci, rottura in vista: Chi esce dalla Lega finisce nel nulla. Via i pesi, buon viaggio e auguri. L’addio di Vannacci? Salvini ha già pronto il prossimo vicesegretario: Luca Zaia. I numeri del partito del Generale e l’incubo sbarramentoL'analista di Youtrend Martina Carone ad Open: «Il mezzo milione di voti raccolto alle Europee equivarrebbe a poco meno del 2% dei voti validi in un’elezione nazionale» ... open.online Salvini-Vannacci, rottura in vista: Chi esce dalla Lega finisce nel nulla. Via i pesi, buon viaggio e auguriL'intervento di Matteo Salvini con possibile riferimento a Roberto Vannacci, in procinto di lasciare la Lega per creare un suo partito ... virgilio.it Luca Zaia. Luca Zaia · Original audio. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.