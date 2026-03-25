Dopo l'annuncio delle dimissioni, si apre il toto-nomi per la successione di santanchè. Tra i nomi più sondati ci sono figure riconducibili a diverse aree politiche, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulla decisione definitiva. La discussione si concentra sui possibili candidati che potrebbero assumere incarichi di rilievo nel prossimo scenario politico.

Annunciate le dimissioni, è già partito il totonomi per il dopo Santanchè. Come da tradizione, le ipotesi sono scattate subito dopo la missiva d’addio ed è destinato a proseguire fino all’individuazione del successore: con ogni probabilità domani mattina, dal momento che Meloni è rientrata in serata dalla visita in Algeria e non dovrebbe presentarsi al Colle con il nome del nuovo ministro. Tra le valutazioni in corso, secondo quanto emerge dagli ambienti di via della Scrofa, ci sarebbe l’ipotesi di un riequilibrio geografico e politico: puntare su una figura del Sud per ricostruire consenso in aree oggi più fragili, come quelle in cui ha prevalso il no alla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Caramanna a Zaia, il totonomi per il dopo Santanchè

Articoli correlati

La lite con La Russa, la minaccia dello scontro in aula, poi Santanché si arrende. E per il dopo spunta ZaiaÈ stata una giornata da lunghi coltelli quella dentro il centrodestra e in particolare in Fratelli d’Italia dopo che ieri la premier Giorgia Meloni...

Leggi anche: Sanremo 2026, il dopo Conti accende la partita, il totonomi: Stefano De Martino, Nicola Savino e Fiorello - RETROSCENA