Il giardino segreto di Valverde | tra etna mare e lave ancestrali

Il Giardino Segreto di Valverde si trova in Sicilia, circondato da paesaggi che includono l'Etna e il mare. La famiglia Gravina di San Giorgio si occupa della sua cura da oltre trent’anni, mantenendo vive le caratteristiche di un luogo nascosto e curato nel tempo. La visita al giardino permette di scoprire un angolo di natura e storia, lontano dai percorsi più battuti.

Scopri il Giardino Segreto di Valverde: Un Viaggio nel Tempo e nella Bellezza. Vuoi vivere un'esperienza indimenticabile? Sicilia Gaia ti invita a esplorare in esclusiva il Giardino Segreto di Valverde, una gemma nascosta e curata con amore dalla famiglia Gravina di San Giorgio da oltre 30 anni. Immagina di varcare un semplice cancello e ritrovarti immerso in un panorama mozzafiato sul Golfo di Catania, dalla Riviera dei Ciclopi fino ad Augusta. Un Eden segreto, dove la storia millenaria della Natura si intreccia con l'arte umana. Accolti dalla famiglia Gravina, ammireremo le affascinanti lave colonnate, testimoni di un cratere pre-Etneo, sapientemente integrate nel design del giardino. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Il giardino segreto di Valverde: tra etna, mare e lave ancestrali Articoli correlati Riapre al pubblico il giardino segreto “all’italiana” tra i più belli d’Europa: ecco dove si trovaRiapre il 28 marzo uno dei giardini più belli e segreti d'Italia: Pojega, costruito nel '700 dalla famiglia Rizzardi e perfetto esempio di giardino... Valverde, tripletta da record contro il Manchester City! Il centrocampista svela un ‘segreto tattico’…Tottenham, lo spettro della Championship è vicino, ma non solo: occhio al crollo finanziario e alle cessioni nel mercato estivo Obert Cagliari,... Altri aggiornamenti su Il giardino segreto di Valverde tra... Valverde travolge il Manchester City con una tripletta da record: il centrocampista del Real Madrid domina la scena con un segretoValverde travolge il Manchester City con una tripletta da record: il centrocampista del Real Madrid domina la scena con un segreto Federico Valverde si è preso la scena al Santiago Bernabéu con una tr ... calcionews24.com Valverde, il segreto dietro la tripletta: la mossa tattica di ArbeloaL'uruguaiano è stato protagonista dell'andata degli ottavi di Champions affondando il City con una tripletta ... msn.com