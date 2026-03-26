Sabato 28 e domenica 29 marzo, presso Cascina Cuccagna a Milano, si tiene la seconda edizione di 'Hanami - Il Giappone in Cascina Cuccagna'. L'evento, gratuito, propone mercatini, stand di artigiani e street food, offrendo un approfondimento sulla cultura giapponese attraverso diverse attività e installazioni. La manifestazione si svolge in due giorni consecutivi e si rivolge a un pubblico di tutte le età.

Sabato 28 e domenica 29 marzo Cascina Cuccagna ospita la seconda edizione di 'Hanami - Il Giappone in Cascina Cuccagna', un festival dedicato alla cultura giapponese tra tradizione e contemporaneità. La rassegna ospiterà per due giorni mostre, incontri di approfondimento, presentazioni di libri e laboratori ispirati al concetto giapponese di ‘care’: attenzione al gesto e valore del tempo lento. Cuore del festival è il mercato giapponese, una selezione di artigiani e designer che si ispirano alle tecniche e all’estetica nipponica attraverso un lavoro di qualità e ricerca. Tra tessuti, carte e illustrazioni prenderà vita un vero e proprio dialogo tra differenti culture. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Il Giappone a Milano: torna il festival gratuito tra mercatini, artigiani e street food

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