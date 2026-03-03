Bombardamenti al ritmo di Macarena il video postato dalla Casa Bianca
Dopo l'avvio dell'operazione Epic Fury, la Casa Bianca ha condiviso un video su Instagram che mostra scene di combattimento aereo e altre immagini di operazioni militari. Il video è accompagnato dalla musica della canzone
Dopo l'inizio dell'operazione Epic Fury, la Casa Bianca ha pubblicato sul proprio account Instagram un video in cui vengono mostrate alcune scene di combattimento aereo, e non solo. Nel filmato, divenuto in poco tempo virale, si vedono alcuni caccia che decollano, pronti a sganciare bombe su Teheran, colpendo gli obiettivi prefissati. La Casa Bianca, in sostanza, ha cercato di mostrare la propria potenza di fuoco aerea e navale. Protagonisti del video anche i bombardieri strategici B-2 Spirit, con il loro design inconfondibile. A destare particolare attenzione e curiosità il fatto che come sfondo alle scene di guerra e ai bombardamenti sia stato scelto un brano che richiama moltissimo la canzone "Macarena", celebre tormentone dell'ormai lontano 1993. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Iran, Casa Bianca pubblica video di raid e bombardamenti con La Macarena di sottofondo | VIDEODopo il video dei coniugi Obama con il volto e il corpo di scimmie e la foto di Donald Trump su un trono e con la corona da re, la Casa Bianca ha...
Piovono razzi sull’Iran mentre suona la «Macarena», le immagini macabre della Casa Bianca – Il videoJet, missili, bombardamenti, e come colonna sonora la musica della Macarena, il tormentone pop degli anni ’90.
Contenuti utili per approfondire Casa Bianca
Temi più discussi: Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione (ora obiettivo di Usa e Israele): missili, navi e 200mila uomini pronti ad agire; Trump rivendica l’uccisione di Khamenei e parla di 48 leader eliminati; Il vero obiettivo americano resta disarmare il nemico; I siti nucleari rafforzati, gli impianti di produzione dei missili: così l'Iran si prepara a un attacco degli Usa.
Iran, la Casa Bianca pubblica il video dei bombardamenti con la Macarena in sottofondo: «La colonna sonora della Terza Guerra Mondiale»La guerra in Iran raccontata a ritmo di Macarena: il caccia bombarda, il mirino inquadra, la portaerei sgancia missili. Sull'account ufficiale della Casa Bianca è comparso ... leggo.it
Guerra in Iran al ritmo della Macarena: il video della Casa Bianca che indigna il mondoWashington pubblica il video degli attacchi sulle note del tormentone pop anni '90. Mentre la guerra in Medio Oriente allarga i suoi confini sfiorando anche l'Europa, la scelta social di Trump scatena ... iodonna.it
#ottoemezzo Gad Lerner commenta le ultime parole di Trump alla Casa Bianca dopo l'incontro con il cancelliere tedesco Merz. x.com
Corriere della Sera. . Una rottura con la Spagna. Una critica abrasiva nei confronti del premier britannico. E una frase destinata a pesare sul futuro dell'Iran. Nel corso di una conferenza stampa, in occasione del suo incontro alla Casa Bianca con il cancelliere t - facebook.com facebook