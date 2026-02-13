Il rifugio canadese ai Bagni Misteriosi Pattinaggio sul ghiaccio e cornhole | Così ci sembra di essere a casa

Il rifugio canadese ai Bagni Misteriosi, aperto da pochi giorni, ha attirato molti cittadini grazie alle attività di pattinaggio sul ghiaccio e cornhole, che cercano di ricreare l’atmosfera familiare delle fredde serate in Canada. La struttura, in via Carlo Botta 18, si distingue per una facciata leggermente diversa rispetto a quella dell’antico impianto in zona Porta Romana, scelta che ha suscitato curiosità tra gli habitué.

Via Carlo Botta 18, Bagni Misteriosi. La facciata è leggermente diversa da come la possono ricordare i frequentatori dell’antico impianto sportivo in zona Porta Romana. Sulle colonne che incorniciano l’ingresso, si leggono due parole: “hockey“ e “Canada“. "Cos’è successo?", borbotta una signora di passaggio. Se si guarda meglio, però, è facile intuire il perché di alcuni cambiamenti: a lato, al posto di quella che doveva essere una finestra di affaccio sulla strada, si nota un mosaico di tessere rosse e, al centro, il simbolo della Federazione di hockey su ghiaccio canadese, con la scritta “Ice Palazzo“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Durante le festività, i Bagni Misteriosi si trasformano in un suggestivo scenario natalizio, con una pista di pattinaggio in mezzo alla piscina, mercatini e un'atmosfera magica.

Il mercatino di Natale ai Bagni Misteriosi, il Red Bazar Misterioso, si svolge sabato 20 e domenica 21 dicembre.

