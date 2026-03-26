Il Gal Taburno punta sul tartufo bianco per rilanciare enogastronomia e territorio del Sannio

Il Gal Taburno ha deciso di concentrare gli sforzi sul tartufo bianco per promuovere lo sviluppo del territorio del Sannio. La strategia mira a valorizzare il settore enogastronomico locale attraverso iniziative che puntano a rafforzare l’immagine e le potenzialità della provincia beneventana. La scelta si inserisce in un progetto più ampio di promozione e rilancio delle risorse territoriali della zona.

Il Gal Taburno rilancia la strategia di sviluppo del Sannio puntando sul tartufo bianco come leva per valorizzare l’intero sistema enogastronomico della provincia beneventana. Un territorio ricco di biodiversità, tradizioni e produzioni di qualità, in cui il tartufo bianco si conferma simbolo di eccellenza ad alto valore aggiunto. Non solo prelibatezza gastronomica: il tartufo bianco è considerato una risorsa capace di attivare filiere, rafforzare l’identità locale e generare nuove opportunità economiche. “Il tartufo bianco – afferma il presidente del GAL Taburno, Carmine Fusco – è una punta di diamante del nostro patrimonio enogastronomico. Attorno a questa eccellenza possiamo costruire un sistema territoriale capace di mettere in rete produzioni, imprese e turismo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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