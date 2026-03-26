Il GAL Taburno ha annunciato un progetto volto a promuovere il tartufo bianco come elemento centrale delle iniziative di valorizzazione del territorio del Sannio. La strategia si concentra sull'integrazione del tartufo bianco nel più ampio sistema enogastronomico locale, puntando a rafforzare le risorse e le produzioni della zona. L'obiettivo è aumentare la visibilità e la valorizzazione di questa risorsa.

Tempo di lettura: 2 minuti Valorizzare il tartufo bianco come elemento distintivo all’interno di un sistema enogastronomico più ampio: è questa la linea su cui il GAL Taburno rafforza la propria strategia di sviluppo per il Sannio beneventano. Un territorio ricco di biodiversità, tradizioni e produzioni di qualità, che trova nel tartufo bianco uno dei suoi simboli più rappresentativi e ad alto valore aggiunto. Non solo eccellenza gastronomica, ma risorsa capace di attivare filiere, rafforzare l’identità locale e generare nuove opportunità economiche. “Il tartufo bianco – dichiara il Presidente del GAL Taburno, Carmine Fusco – è una punta di diamante del nostro patrimonio enogastronomico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - GAL Taburno: il tartufo bianco leva strategica per valorizzare enogastronomia e risorse del Sannio

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