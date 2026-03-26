Il futuro dell’ospedale | Assistenza avanzata

Un investimento di 1,95 milioni di euro permetterà di sviluppare il blocco C dell’ospedale su una superficie di 400 metri quadrati distribuiti su due piani. L’intervento riguarda l’ampliamento delle strutture dedicate all’assistenza avanzata, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti. Lavori in corso prevedono la ristrutturazione e l’allestimento degli ambienti, senza modificare le attività già presenti.

Con un investimento di 1,95 milioni di euro, il blocco C si svilupperà su 400 metri quadrati distribuiti su due livelli. È uno dei grandi numeri che interessa l’ ospedale San Pietro Igneo che è stato al centro di un sopralluogo che ha permesso di fare il punto su una realtà che unisce, in un’unica area contigua, l’alta specializzazione ortopedica del Cesat e la nuova Casa di comunità. "La consegna è prevista per la fine del mese di marzo, e già da aprile si procederà con l’attivazione dei servizi", ha spiegato l’ingegner Luca Tani, dettagliando gli interventi che si sono concentrati su miglioramento sismico, adeguamento antincendio e rifacimento degli impianti di climatizzazione ed elettrici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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