Leonardo l' aeronautica del futuro fa scuola a Pomigliano

A Pomigliano, nel sito dell’aeronautica, si sta lavorando per sviluppare tecnologie innovative legate all’intelligenza artificiale e alla manifattura avanzata. L’obiettivo è creare un modello di produzione all’avanguardia che integra nuove competenze e strumenti digitali. La struttura ospita team specializzati che collaborano su progetti di ricerca e sviluppo, contribuendo a definire il futuro dell’aeronautica in Italia.

Napoli, 20 marzo 2026 – Intelligenza artificiale, manifattura avanzata e nuove competenze sulle tecnologie di frontiera: lo stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco ha ospitato quasi 150 studenti provenienti da diversi istituti superiori italiani, ed oltre un centinaio collegati da remoto tramite sessioni on line, protagonisti di approfondimenti dedicati alle tecnologie aeronautiche e alle nuove sfide del settore. L’iniziativa rientra nell’ambito di un concorso nazionale sull’aerospazio promosso dall’ Aeronautica Militare, realizzato con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e con il coinvolgimento di importanti aziende del comparto aerospaziale, tra cui Leonardo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Leonardo, l'aeronautica del futuro fa scuola a Pomigliano Articoli correlati Aeronautica, da Pomigliano a Tolosa la fusoliera di LeonardoBit e robot sostituiscono le tradizionali macchine meccaniche, con gli occhi degli operai che seguono i processi attraverso tablet e sistemi di web... Pomigliano, rapina nella notte: aggredito guardiano di ex scuola calcio, rubate bandiere del NapoliPaura nella notte a Pomigliano d’Arco, dove i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in via... Aggiornamenti e notizie su Leonardo l'aeronautica del futuro fa... Temi più discussi: IL CDA APPROVA RISULTATI 2025 E GUIDANCE 2026; Eurofighter verso la sesta generazione, il ruolo di Leonardo; Leonardo, 2025 in crescita a doppia cifra: ricavi a 19,5 mld, Ebita a 1,75 mld euro e dividendo a +21%; Come è cresciuto il gruppo Leonardo con Cingolani. Oltre l’operazione Leonardo-Idv. Cos’è un Oem e perché oggi importanteNel settore della difesa c’è una distinzione, spesso sottovalutata, che separa le industrie realmente sovrane da quelle che lo sono solo parzialmente. Si tratta della capacità di progettare, produrre ... formiche.net Leonardo: performance da 23,8 mld nel 2025 spinta dal settore aeronauticaROMA – Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, presieduto da Stefano Pontecorvo, ha approvato all’unanimità i risultati per l’anno 2025, confermando i risultati preliminari resi noti il 25 febbra ... primapress.it L’uomo più brillante della storia: Leonardo da Vinci! Nato il 15 aprile 1452 a Vinci, in Italia, Leonardo da Vinci è il simbolo del genio rinascimentale. Non era solo un pittore: era inventore, scienziato, anatomista, architetto, musicista e filosofo. Un uomo ch - facebook.com facebook Leonardo Mazzarulli. Hassan Brusamarello. Jacopo Vogogna. Andrea Chouenkam. Ioan Curic. Mattia Sguazzin. Matteo Ursu. Leonardo Nicolodi. Farid Compaore. Sono i ragazzi dell’Olimpia che giocheranno nelle nazionali di categoria x.com