La profezia di Vincenzo Schettini sulla scuola del futuro fa imbestialire il web | Cultura in vendita? No grazie

Vincenzo Schettini ha scatenato polemiche online con le sue affermazioni sulla scuola del futuro, accusando un “mercato della cultura”. La sua proposta di vendere contenuti educativi ha suscitato reazioni forti sui social, dove molti utenti lo hanno criticato duramente. Schettini sostiene che le risorse per l’istruzione dovrebbero essere gestite come un vero e proprio business, ma questa idea non è piaciuta a studenti e insegnanti. La discussione si infiamma mentre si aspetta una risposta ufficiale dal mondo scolastico.

Da qualche giorno non si parla che di questo sul web. Il mondo dell’istruzione e quello dei social media sono entrati in rotta di collisione dopo le recenti dichiarazioni di Vincenzo Schettini, il docente e divulgatore noto per il progetto “La fisica che ci piace”. Durante una conversazione nel podcast Basement – Passa dal Bsmt condotto da Gianluca Gazzoli, Schettini ha delineato una visione del futuro scolastico che ha scatenato un acceso dibattito sulla natura stessa del diritto allo studio e sulla sua possibile mercificazione. Il nucleo della controversia risiede nell’idea che l’insegnamento stia uscendo dai confini fisici delle aule per trasformarsi in un prodotto fruibile digitalmente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

