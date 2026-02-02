Giovani italiani tra sfiducia politica e partecipazione civica | i dati dello studio Allianz Foundation

I giovani italiani sono sempre più sfiduciati verso la politica, ma alcuni cercano comunque di partecipare alla vita civica. Secondo uno studio dell’Allianz Foundation, molti di loro chiedono un cambiamento reale nei modelli economici e sociali. La loro voce si fa sentire, anche se spesso rimane isolata o poco ascoltata. La sfida è capire come coinvolgerli di più e farli sentire parte delle decisioni che li riguardano.

I giovani europei chiedono un cambiamento profondo dei modelli economici e sociali. Lo fanno in modo esplicito, misurabile, trasversale. A dirlo è la seconda edizione dell’ Allianz Foundation Next Generations Study, una delle ricerche comparative più ampie mai condotte sulle nuove generazioni in Europa. Lo studio, realizzato nell’estate del 2025 dalla Allianz Foundation insieme al Sinus Institute, si basa su un sondaggio rappresentativo di oltre 8.500 giovani tra i 16 e i 39 anni in cinque Paesi dell’Unione europea: Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna. Un campione che copre circa il 65 per cento dei giovani europei. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

