Clima 2025 | il terzo anno più caldo mai registrato secondo i dati Copernicus

Il 2025 si conferma come uno degli anni più caldi mai registrati, secondo i dati del programma Copernicus. Questa tendenza evidenzia un cambiamento climatico in atto, con impatti significativi sull’ambiente e le risorse naturali. Gli aggiornamenti meteo più recenti, forniti da Meteo POP, sottolineano l’importanza di monitorare e comprendere le variazioni climatiche per adottare misure di sostenibilità e prevenzione.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: 14 gennaio 2026 – Dati Copernicus – Il 2025 si conferma come uno degli anni più caldi della storia delle osservazioni meteorologiche moderne. Secondo il Global Climate Highlights 2025, il rapporto annuale elaborato dal Copernicus Climate Change Service (C3S) e dall' ECMWF per conto della Commissione Europea, le temperature globali medie sono risultate tra le tre più elevate mai registrate e solo di poco inferiori rispetto al 2023 e al record assoluto del 2024. Trend globale delle temperature. I dati mostrano che la temperatura media globale nel 2025 è stata di circa 14,97 °C, ovvero 0,59 °C al di sopra della media climatologica di riferimento 1991-2020.

