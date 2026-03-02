Guerra ai piccioni nei palazzi storici quanto costa difendersi dal guano

A Viterbo, nei palazzi storici, i residenti devono affrontare ogni giorno il problema dei piccioni che si sono insediati sui cornicioni. La lotta contro il guano e le eventuali misure di protezione comportano costi che si sommano alle difficoltà di convivenza con questi uccelli. Le soluzioni adottate variano e richiedono investimenti specifici per contenere il fenomeno.

Vivere nel cuore di Viterbo significa fare i conti quotidianamente con la presenza dei piccioni, che hanno oramai colonizzato la maggior parte dei cornicioni. Non si tratta soltanto di un fastidio estetico ma di un'emergenza che incide pesantemente anche sulle tasche dei proprietari e dei.