San Sebastiano i Comandi di Polizia Locale uniti | celebrazione condivisa tra sette Comuni

La celebrazione di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale, rappresenta un momento di unione tra i sette Comuni coinvolti. Questa ricorrenza sottolinea l'importanza del ruolo delle forze di polizia locale nella tutela della comunità e nella collaborazione tra le amministrazioni. Un appuntamento che, pur mantenendo il suo valore simbolico, rafforza i legami istituzionali e il senso di appartenenza delle comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti La ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale, torna a essere un appuntamento di forte valore simbolico e istituzionale. Domenica 25 gennaio 2026, i Comandi di Polizia Locale di Siano, Castel San Giorgio, Calvanico, Fisciano, Roccapiemonte, Bracigliano e Forino si ritroveranno insieme per una celebrazione unitaria nel segno della tradizione. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal Maggiore Giuseppe Contaldi, comandante della Polizia Locale di Castel San Giorgio, e dal Capitano Salvatore Dionisio, comandante della Polizia Locale di Siano. Alla base del progetto c'è la volontà condivisa di recuperare una tradizione che negli anni si era progressivamente affievolita, trasformandola in un'occasione di collaborazione istituzionale e rafforzamento del senso di appartenenza al servizio pubblico.

